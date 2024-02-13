Mal paylaşımında kardeşlerini vurdu

İstanbul Kâğıthane'de miras kavgası, kardeşleri birbirine düşürdü. Bir süre önce babaları vefat eden 3 kardeşin en büyüğü Murat A. (51), babalarından kalan daireye oğlunu yerleştirince diğer kardeşler Songül A. (46) ve Metin A. (42) ile anlaşmazlık yaşadı. Daireyi bölüşmeyi teklif eden kardeşler ve buna karşı çıkan ağabey Murat A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kardeşler, ağabeylerinin üstüne yürüyüp tartakladı. Sinir krizi geçiren Murat A. silahını çekip kardeşlerinin bacaklarına kurşun yağdırdı. Ameliyata alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Murat A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.