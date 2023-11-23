Malatya 5.2 ile sallandı

Malatya'da dün 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem, kentte ve sarsıntının hissedildiği çevre illerde paniğe neden oldu. Merkez Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5.2, saat 17.49'da da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntılar Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.6 Şubat depremlerinde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin binanın da ağır hasar aldığı Malatya'da, deprem korkusuyla evlerinden çıkan vatandaşlar güvenli alanlara geçti. Kentte yaşanan panik nedeniyle araçlarıyla şehir dışına çıkmak isteyenler, trafiğin sıkışmasına neden oldu. Vatandaşlar uzun süre sokaklarda ve araçlarında bekledi. Depremin hissedildiği Şanlıurfa'da da kısa süreli panik yaşandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kent genelinde olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gökhan da "Depremde çok şükür herhangi bir can ve hasar kaybımız yok" dedi.AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadesine yer verildi. Hüseyin KAÇAR-Tahir ÖZÇELIK-Metin HARIKÇI / SABAH