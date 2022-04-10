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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Malatya 5.2 ve 4.1’le sarsıldı

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Malatya 5.2 ve 4.1’le sarsıldı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün deprem fırtınası yaşandı. Merkez üssü Tekederesi köyü olan 5.2 büyüklüğündeki ilk deprem saat 17.02'de ve 6.72 kilometre derinlikte gerçekleşti. Saat 18.37'de meydana gelen depremin ise büyüklüğü 4.1, derinliği de 8.28 kilometre olarak açıklandı. Bölgede ayrıca 24 sarsıntı daha kaydedildi. Depremler, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman gibi civar illerden de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli paniğe kapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum can ve mal kaybının yaşanmadığını, İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Kurum, "Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza geçmiş olsun" dedi.

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Malatya 5.2 ve 4.1’le sarsıldı
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