Haberler Yaşam Haberleri Malatya bayram namazı saati 2022: Malatya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:55

Malatya bayram namazı saati 2022: Malatya bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Malatya bayram namazı saati birçok vatandaş tarafından sorgulanmaktadır. Müslümanların yıllar boyu beklediği ibadetlerin başında Kurban Bayramı gelmektedir. Kurban Bayramı cumartesi idrak edilmeye başlanacak ve böylece 4 günlük bayram başlamış olacak. Bayramdan önce arefe günü geliyor. Vatandaşlar da 2022 Malatya bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunu yöneltiyor. İşte Malatya bayram namazı saati!

Malatya bayram namazı saati 2022: Malatya bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Malatya bayram namazı ne zaman kılınacak sorusu, Malatyalılar tarafından sorulmaktadır. Arefe günü cumaya denk geliyor ve cumartesi günü bayram namazı saati kılınacak. Diyanet, il il belirlediği namaz saatlerini paylaştı. Camiler sabah müminlerle dolup bayramın ilk ibadeti idrak edilecek. İşte 2022 Malatya bayram namazı saati

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Malatya bayram namazı saati Diyanet tarafından 05.45 olarak belirlendi.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

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Malatya bayram namazı saati 2022: Malatya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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