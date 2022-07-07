Malatya bayram namazı saati 2022: Malatya bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Malatya bayram namazı ne zaman kılınacak sorusu, Malatyalılar tarafından sorulmaktadır. Arefe günü cumaya denk geliyor ve cumartesi günü bayram namazı saati kılınacak. Diyanet, il il belirlediği namaz saatlerini paylaştı. Camiler sabah müminlerle dolup bayramın ilk ibadeti idrak edilecek. İşte 2022 Malatya bayram namazı saati
MALATYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Malatya bayram namazı saati Diyanet tarafından 05.45 olarak belirlendi.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.