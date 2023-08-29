Malatya içme suyunda sevindirici haber geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, kentte, Kahramanmaraş ve Yeşilyurt merkezli peş peşe meydana gelen depremler sonrasında tartışma konusu olan şehrin içme suyunun sağlandığı Gündüzbey Kaptaj'taki suda sorun bulunmadığını dikkat çekti. Genel Müdür Mehmet Mert, kurum ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde Kaptaj'taki su da herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek vatandaşların çeşmelerde akan suları rahatlıkla tüketebileceklerini söyledi.

Yeşilyurt Gündüzbey Kaptaj Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda kenttin içme suyunun normale döndüğünü kaydeden Mert, "6 Şubat depremlerinde suyumuz tamamen kayıp oldu. Daha sonra ise çamurlu akmaya başlayarak uzun bir süre bulanık aktı. Özellikle bölge merkezli meydana gelen depremler de bizleri direk etkiledi. Artçılar bizlere nefes aldırmadı ama gelinen noktada suyumuz berrak ve tertemiz" dedi.

"TEDBİRLERİMİZİ ARTIRIYORUZ"

MASKİ olarak depremlerin ilk anından itibaren özverili bir şekilde saha da bulunarak görev yaptıklarını da aktaran Mert, kurum olarak çok hızlı toparlanarak Malatyalıların mağdur olmaması için tedbirlerimizi artırdıklarına söyledi.