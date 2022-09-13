Malatya TOKİ başvuru şartları! Malatya TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

TOKİ Malatya başvuruları hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar, Malatya sosyal konut başvuru ekranı ve kura çekimi hakkında bilgiler almak istiyor. 81 ilerde yapılacak olan ucuz konut projesi, konut sorununu çözmeyi umuyor. Malatya TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları hakkında detaylar haberimizde.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların şartları belli oldu. Tarih, kura çekimi ve projeye ilişkin detaylar bugün Başkan Erdoğan tarafından 81 il için açıklanacak.
MALATYA TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve detaylar belli oldu. Malatya TOKİ başvuru şartları şu şekilde:
İl sınırları içerisinde en az1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak,
Kendi, eşi ya da çocuğu üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konut bulunmamak,
ÖNCELİK GENÇLER, EMEKLİLER, ŞEHİR YAKINLARI VE GAZİLERDE
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ kura çekimi tarihi bugün belli olması bekleniyor.
YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.