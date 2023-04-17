Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da 23 bin depremzede konteyner kentlere yerleştirildi
Giriş Tarihi: 17.4.2023 14:10 Son Güncelleme: 17.4.2023 14:47

Malatya’da 23 bin depremzede konteyner kentlere yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 23 bin depremzede için konteyner kuruldu.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da 23 bin depremzede konteyner kentlere yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu devam ediyor. Depremden sonra barınma sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren AFAD, Belediyeler ve STK'lar öncülüğünde kent ve ilçelerde konteyner kent yapılması hedefleniyor. Konteyner kent için elektrik ve su hattları kuruldu.Öte yandan mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı olan konteynerlerde elektrikli ısıtıcı, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyo bulunuyor.

6 BİN 240 YAPIDAN, 5 BİN 330 EN KAZ KALDIRILDI

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan 6 bin 240 yapıdan, 5 bin 330'unun enkazının kaldırıldığı bildirildi. Yapılan tespitlerde, kentteki 416 bin bağımsız bölümden 132 bininin yıkık, acil, ağır ve orta hasarlı olduğu belirtildi.

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Malatya’da 23 bin depremzede konteyner kentlere yerleştirildi
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