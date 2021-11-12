Malatya’da 4.7’lik korku

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.19'da Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi. Malatya merkez ve yakın ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş evlerinden sokaklara çıktı. Kentte bulunan ve depremi hisseden AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, SABAH'a yaptığı açıklamada, depremde can kaybının bulunmadığını belirtti. Çalık, "Allah beterinden korusun. Çok şükür can kaybımız yoktur" dedi.