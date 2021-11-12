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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Malatya’da 4.7’lik korku

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Malatya’da 4.7’lik korku
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.19'da Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi. Malatya merkez ve yakın ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş evlerinden sokaklara çıktı. Kentte bulunan ve depremi hisseden AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, SABAH'a yaptığı açıklamada, depremde can kaybının bulunmadığını belirtti. Çalık, "Allah beterinden korusun. Çok şükür can kaybımız yoktur" dedi.

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Malatya’da 4.7’lik korku
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