Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da 500 konteynerden oluşan mahalle kurulacak
Giriş Tarihi: 6.3.2023 11:24 Son Güncelleme: 6.3.2023 11:37

Malatya'da 500 konteynerden oluşan mahalle kurulacak

İstanbul'daki belediyeler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarına devam ediyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Malatya’da 500 konteynerden oluşan mahalle kurulacak

Ümraniye Belediyesi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konteyner kent kuruyor. 500 adet yapılacak konteyner evlerde, koltuğundan masasına, halısından diş fırçasına kadar her türlü detaya yer verilecek. Ayrıca, konteyner kentte çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit ve çocuk oyun alanı gibi sosyal donatı alanları da bulunacak.

İmalatı özel yapılan, her biri 3×7 metre ölçülerinde, 21 metrekareden oluşan, 2 oda, mutfak ve banyo-tuvalet bölümlerini içeren konteyner evlerde, 7-8 kişilik bir aile kalabilecek. "TSE-CE" belgeli malzemelerden yapılan evlerde ısı ve ses yalıtımı da yer alıyor.

Kurulumun tamamlanmasının ardından konteyner kentte yaşayacak ailelerin bir sene boyunca gıda ihtiyaçlarını da belediye sağlayacak. Belediye, bu ihtiyaçların karşılanması için bir yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda, 655 lira tutarındaki yardım kolisinde 1 litre yağ, 2 kilogram pirinç, 2,5 kilogram mercimek, 2 kilogram çay, 3 kilogram şeker, 3 kilogram makarna, 2 kilogram nohut, 1 kilogram kuru fasulye, 3 kilogram bulgur ve 3 kilogram un yer alacak.

Yardımda bulunmak isteyenler, "Ümraniye Belediyesi Afet Bölgesi Konteyner Kent Yardım" hesabı üzerinden kampanyaya katılabilecek.

Öte yandan belediye, deprem bölgelerinde kurulan geçici yaşam alanları ve çevre sağlığı için Onikişubat ilçesinde 7 gün 24 saat temizlik hizmeti veriyor.

Belediye ekiplerinin 40 personel, 4 çöp kamyonu ile yürüttükleri temizlik çalışmaları kapsamında, özellikle çadır kentin çevresi, camiler, parklar, tuvaletler, cadde ve sokaklar düzenli olarak dezenfekte edilip temizleniyor.

"BAĞCILAR MAHALLESİ" KONTEYNER KENTİ

Bağcılar Belediyesi ise depremin etkilediği yerlerden biri olan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri yıkılan ve binaları ağır hasar alan depremzedeler için 50 dönümün üzerindeki alanda 500 konteynerden oluşan "Bağcılar Mahallesi" isimli konteyner kent kuruyor.

Belediye, Battalgazi Hanımın Çiftliği mevkiine konteyner kent kurmak için hazırlıklara başladı. Depremzede aileler, kalıcı konutlar yapılana kadar burada barınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Bursa'da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Son dakika: Gergin ve olaylı Bursaspor - Amedspor maçında kazanan Bursa!
Gırgır şamata yazısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da 500 konteynerden oluşan mahalle kurulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA