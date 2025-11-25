Malatya’da 74 yaşındaki kadın kayıp: Arama çalışması başlatıldı!

Göllüce Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Turgut'tan dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı aram çalışması başlattı.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Jandarma ve AFAD ekipleri, dere yatakları, patika yollar, bağ-bahçe alanları ve kayalık bölgelerde arama yaptı. Elazığ'dan özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarını Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da yerinde takip etti.