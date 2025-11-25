Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da 74 yaşındaki kadın kayıp: Arama çalışması başlatıldı!
Malatya'nın Darende ilçesinde 74 yaşındaki Zeynep Turgut'tan haber alınamıyor. Turgut için arama çalışması başlatıldı.

Göllüce Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Turgut'tan dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı aram çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Jandarma ve AFAD ekipleri, dere yatakları, patika yollar, bağ-bahçe alanları ve kayalık bölgelerde arama yaptı. Elazığ'dan özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarını Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da yerinde takip etti.

Ekiplerden bilgi alan Bozkurt, çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü belirterek, kısa sürede sonuç alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

