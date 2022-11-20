Malatya’da acı olay! İşe başladığı gün yaşamını yitirdi

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredekilerin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Berker, 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eğitim gördüğü üniversite yerleşkesindeki bir işletmede yeni işe başladığı öğrenilen Beker'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Gencin Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine defnedildiği öğrenildi.