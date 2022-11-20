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Giriş Tarihi: 20.11.2022 15:39

Malatya'da acı olay! İşe başladığı gün yaşamını yitirdi

Malatya'da yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Bünyamin Berker, motokurye olarak işe başladığı gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İHA
Malatya’da acı olay! İşe başladığı gün yaşamını yitirdi

Malatya'daki kaza, 15 Kasım Salı akşamı saat 20.50 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü'nde okuyan Bünyamin Berker (22) motokurye olarak çalıştığı işletmede aldığı siparişi belirtilen adrese teslim ettikten sonra dönüş yolunda 44 DJ 178 plakalı motosiklet ile yol kenarında bulunan çukura düştü.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredekilerin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Berker, 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eğitim gördüğü üniversite yerleşkesindeki bir işletmede yeni işe başladığı öğrenilen Beker'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Gencin Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine defnedildiği öğrenildi.

Yakın zamanda bağlama çalarak türkü söylediği görüntüleri ortaya çıkan talihsiz gencin kaza haberini alarak gittiği bölgede olay yerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, kazada ihmal olduğunu ileri sürerek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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Malatya'da acı olay! İşe başladığı gün yaşamını yitirdi
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