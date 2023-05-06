Malatya’da ağır hasarlı bina çöktü: 1 kişi öldü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina çöktü, enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 3 katlı bir bina, kapı ve pencerelerinin söküm çalışmaları sırasında kendiliğinden çöktü. 4 kişinin çalışma yaptığı binada 3 kişi kaçarak kurtulurken, Oktay Cücün (29) ise enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında Oktay Cücün'ün cansız bedenine ulaşıldı.