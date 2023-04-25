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Giriş Tarihi: 25.4.2023 17:53 Son Güncelleme: 25.4.2023 18:07

Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü

Malatya'da Küçük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi'nde ağır hasarlı bir bina çöktü.

İHA
Malatya’da ağır hasarlı bir bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi'ndeki Özbay Apartmanı çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 6 katlı binanın enkazında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polisler, enkazın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, çöken binadan bazı parçalar, yan binanın duvarına da zarar verdi. Kapısının sıkışması sonucu binada kalan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı. Korku yaşayan bu kişiler, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Vali Hulusi Şahin de bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Şahin, gazetecilere, yıkılan binanın depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, "Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri çalışma yaparken binadan ses geldiğini hissediyorlar ve çıkıyorlar, sonra bina çöküyor." dedi.

Vali Şahin, çöken binanın yanındaki apartmandan ekipler tarafından çıkartılan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini vurguladı.

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Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü
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