Malatya’da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu katletti

Malatya'da yaşayan İsmet Budak, eşi Songül Budak'ı, kızı Cansu Aslan'ı ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı gece uykularındayken, tüfekle vurarak öldürdü. Budak, aynı silahla canına kıyma girişiminde bulundu Malatya'nın Arguvan ilçesinde tüfekle eşi, kızı ve torununu öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.Güveçli Mahallesi'nde oturan İsmet Budak (61), boşanma aşamasındaki kızı Cansu Aslan'ın tekrar eşiyle barışmasını istedi. Budak olumsuz cevap alınca eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı tüfekle öldürdü.Daha sonra Budak, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.Olay yerinde yapılan incelemede, Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.İsmet Budak da ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Cenazeler ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.