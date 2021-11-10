Malatya’da bina çökmüştü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Sabah saatleri ile birlikte temizlik görevlileri de olayın yaşandığı caddede temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki önlemleri sürerken, araç trafiğine kapalı olan caddede yaya güvenliği de karşı şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanıldı.