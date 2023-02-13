Malatya’da bir köy neredeyse yok oldu

"BU KÖY BİTTİ"

Çetin, "Şebeke sularımız içilmiyor. Burada bir tane kaynak suyumuz var. Köylülerimiz onunla idare ediyor. Depremden sonra sular berbat geliyor. Evler oturulmayacak halde. Barakamız var onların yanında kalıyoruz. Hayvanlarımızın yerleri var onların yanında kalmaya çalışıyoruz. Buna dua ediyoruz canımızı bir şekilde kurtardık. Mala geldi, canımız sağ olsun. Bu köyümüzün 130 tane evi var. 10 tanesinde anca oturulur. Öbürleri oturulmayacak halde. Yıkılmadıysa da bir tarafı çöktü, bir tarafı duruyor. 10 tanesi yeni yapılan tek katlı olduğu için sağlam ama çatlaklar var. Köy bitti. Bu köy bitti" diye konuştu.