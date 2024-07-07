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Giriş Tarihi: 7.7.2024 13:46 Son Güncelleme: 7.7.2024 13:58

Malatya’da boşanma cinayeti: Eşi, kızı ve torununu öldürdü

Malatya’nın Arguvan ilçesinde cinnet getiren 61 yaşındaki baba eşini, kızını ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da boşanma cinayeti: Eşi, kızı ve torununu öldürdü

Arguvan'ın Güveçli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cansu Aslan, eşinden ayrılarak baba evine gelmesi üzerine Cansu Aslan'ın tekrar barışmasını isteyen baba İsmet Budak, olumsuz cevabı alması üzerine, cinnet geçirerek eşi Songül kızı Cansu Aslan ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi

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Malatya’da boşanma cinayeti: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
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