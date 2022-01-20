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Giriş Tarihi: 20.1.2022 13:50

Malatya'da buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi

DHA
Malatya’da buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi

Gelen bilgiye göre Malatya'da, 2 gün boyunca yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda kaza meydana geldi.  Buzlanan yolda duramayan 10 aracın birbirine çarpması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Malatya genelinde 2 gün önce başlayan ve bugün duran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasıyla yollarda buzlanma oluştu. Bostanbaşı Caddesi üzerinde araçlarıyla ilerleyen sürücülerin, buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle zincirleme kazalar meydana geldi. Buzlanan yolda duramayan 10 aracın birbirine çarpması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yeni Hamam Mahallesi'nde ise bir iş yerinin tentesi kar yükünü taşıyamayınca çöktü.

Öte yandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle 457 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleriyle çalışması sürüyor.

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Malatya'da buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi
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