Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da depremde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı yükseldi
Giriş Tarihi: 2.3.2023 15:15

Malatya’da depremde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı yükseldi

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 33'e yükseldi.

AA
Malatya’da depremde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı yükseldi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüpheliden 82'si gözaltına alındı.

33'Ü ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartıyla, 10'u ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınmış, 28 zanlı tutuklanmıştı.

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Malatya’da depremde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı yükseldi
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