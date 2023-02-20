Malatya’da depremzedeler konteyner kentlere yerleşiyor

Malatya'da depremde evleri yıkılan ve hasar gören aileler için konteynerlerden oluşturulan geçici barınma merkezilerinden ilkine taşınma işlemi başladı. Acil durumlar için daha önceden yapılarak halihazırda bekletilen konteyner kentlere yerleştirmeler devam ederken, kurulumlar da hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya'da yıkık-ağır hasarlı bina sayısı 5 bin 578 olarak tespit edildi. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden etkilenen Malatya'da, depremin yaraları sarılıyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar ilk etapta çadır kentlere, spor salonlarına ve geçici bakım merkezlerine yerleştirildi. Bir taraftan ise kentin farklı noktalarında ailelerin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulması için çalışma başlatıldı. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından daha önce kurulumu yapılan ve acil durumlar için hazırda bekletilen konteyner kent, Beydağı Geçici Barınma Merkezine dönüştürülerek, depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Van Valiliği ekipleri ve yardımsever vatandaşların koordinesinde çalışmaların 7/24 sürdüğü bölgede, geçici barınma merkezinde kurulumlar tamamlandığında 2 bin konteyner ile yaklaşık 10 bin kişi barınacağı bildirildi.