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Giriş Tarihi: 14.1.2025 16:49 Son Güncelleme: 14.1.2025 16:49

Malatya'da depremzedelere müjde: İlk ev teslimatı Şubat'ta başlıyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için büyük bir müjde verdi. Deprem bölgesindeki rezerv alanlarda inşa edilen konutların ilk teslimatlarının Şubat ayı içerisinde başlayacağını açıkladı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da depremzedelere müjde: İlk ev teslimatı Şubat’ta başlıyor

Vali Yavuz, yaptığı incelemelerde inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Şehir merkezinde yaklaşık 41 bin 500 bağımsız bölüm inşa ediyoruz. İkizce bölgesinde ise 23 bin civarında konut inşaatı sürüyor" dedi.

REZEV ALANLARDA İLK KURA ŞUBAT'TA

Vali, özellikle rezerv alanlardaki çalışmalara değinerek, "Rezerv alanlarda ilk kuralar Şubat ayı içerisinde çekilecek ve ardından teslimatlara başlanacak. Bu sayede vatandaşlarımız en kısa sürede evlerine kavuşacak" şeklinde konuştu.

TÜM HAK SAHİPLERİNE EV VE İŞ YERİ

Vali Yavuz, Malatya genelinde 80 bin 666 hak sahibi olduğunu ve tüm bu vatandaşların ev ve işyerlerine kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

KİLTEPE MAHALLESİNE ÖZEL ÇALIŞMA

Vali, Kiltepe Mahallesi için de bölge sakinleriyle görüşülerek yapılan anket çalışmaları sonucunda gerekli adımların atılacağını belirtti.

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Malatya'da depremzedelere müjde: İlk ev teslimatı Şubat'ta başlıyor
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