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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Malatya’da enkazın yüzde 68’i kaldırıldı

Malatya’da enkazın yüzde 68’i kaldırıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, yıkılan veya yıkımı devam eden binaların enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.
Şu ana kadar, deprem nedeniyle yıkılan yapıların yüzde 68'inin enkazının kaldırıldığı bildirildi. Kentte 5 bin 393 yıkık veya acil yıkılacak yapıların enkazları kaldırılıp ardından kamyonlarla kent dışına taşınıyor. Malatya Valiliği'den depremin ardından kentteki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde toplam 79 bin 235 çadır kurulduğu ve buralarda 311 bin 555 kişi yaşadığı belirtildi.
Kentte farklı noktalarda kurulan 8 bin 238 konteynerde ise 20 bin 209 kişinin yaşamını sürdüğü kaydedildi.

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Malatya’da enkazın yüzde 68’i kaldırıldı
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