Malatya’da enkazın yüzde 68’i kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğuMalatya'da, yıkılanveya yıkımı devam edenbinaların enkaz kaldırmaçalışması devamediyor.Şu ana kadar, deprem nedeniyle yıkılan yapıların yüzde 68'inin enkazının kaldırıldığı bildirildi. Kentte 5 bin 393 yıkık veya acil yıkılacak yapıların enkazları kaldırılıp ardından kamyonlarla kent dışına taşınıyor. Malatya Valiliği'den depremin ardından kentteki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde toplam 79 bin 235 çadır kurulduğu ve buralarda 311 bin 555 kişi yaşadığı belirtildi.Kentte farklı noktalarda kurulan 8 bin 238 konteynerde ise 20 bin 209 kişinin yaşamını sürdüğü kaydedildi.