Malatya’da feci kaza: 1 kişi öldü! 5 yaralı var!

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Hüseyin Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.