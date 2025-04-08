Malatya’da feci kaza! 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kaza, Doğanşehir ilçesi Kelhalil Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Adıyaman yönüne seyir halinde olan M.D. (31) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerlerken U dönüşü yapmak isteyen Ali Aydın (77) idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da bulunan sürücüler ile N.G. ve O.D. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doğanşehir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan sürücü Ali Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.