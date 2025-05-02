Malatya’da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde otomobilin sürücüsü Barış Çiftçi ile yanındaki yolcu Erhan Çiftçi'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi. D.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü A.B. ise ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.