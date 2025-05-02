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Giriş Tarihi: 2.5.2025 12:02

Malatya'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Malatya’da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Malatya-Elazığ kara yolundaki Çolaklı mevkisinde meydana geldi. A.B. idaresindeki 23 LE 528 plakalı hafif ticari araç ile Barış Çiftçi'nin (24) kullandığı 34 CIC 250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde otomobilin sürücüsü Barış Çiftçi ile yanındaki yolcu Erhan Çiftçi'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi. D.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü A.B. ise ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından, Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi'nin cenazeleri ise otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Malatya'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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