Malatya’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza, saat 08.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Malatya'ya yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanları taşıyan Muhammed Enes Korkmaz (19) idaresindeki 06 HA 7108 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelasına çarpıp şarampole devrildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araç sürücüsü Muhammed Enes Korkmaz ile Fatma Korkmaz (82) olay yerinde, Raziye Korkmaz (54) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ali K. (50) ve Selen B. (16) ise yaralandı.