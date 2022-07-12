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Giriş Tarihi: 12.7.2022 12:35

Malatya’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA
Malatya’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza, saat 08.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Malatya'ya yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanları taşıyan Muhammed Enes Korkmaz (19) idaresindeki 06 HA 7108 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelasına çarpıp şarampole devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüsü Muhammed Enes Korkmaz ile Fatma Korkmaz (82) olay yerinde, Raziye Korkmaz (54) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ali K. (50) ve Selen B. (16) ise yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybedenler ise Malatya Adli Tıp Kurumu'na morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
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