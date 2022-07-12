Malatya’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüsü Muhammed Enes Korkmaz ile Fatma Korkmaz (82) olay yerinde, Raziye Korkmaz (54) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ali K. (50) ve Selen B. (16) ise yaralandı.