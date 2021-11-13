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Giriş Tarihi: 13.11.2021 20:59

Malatya'da feci kaza! TIR, traktöre çarptı: 1 ölü

Malatya’da feci kaza! TIR, traktöre çarptı: 1 ölü

Malatya'da TIR'ın traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal K. idaresindeki 44 AF 260 plakalı traktöre aynı yöne ilerleyen 27 AFK 608 plakalı N.K. yönetimindeki TIR arkadan çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Cemal K.'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, TIR sürücü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Malatya'da feci kaza! TIR, traktöre çarptı: 1 ölü
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