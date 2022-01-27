Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da feci kaza! Yaralılar var
Giriş Tarihi: 27.1.2022 15:23 Son Güncelleme: 27.1.2022 15:24

Malatya'da feci kaza! Yaralılar var

DHA
Malatya’da feci kaza! Yaralılar var

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Feci kaza, öğle saatlerinde, Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Çelikay (57) yönetimindeki 23 BP 437 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Ökten'in (43) kullandığı 44 EJ 033 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ahmet Efe Ökten (12), Ecrin Ökten (8), Muhammet Emir Ökten (10), Erva Ökten (5), Sümeyye Ökten (33), Cebrail Çelikay (31) ile Mikail Çelikay (23) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılmasıyla yol, bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da feci kaza! Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA