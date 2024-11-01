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Giriş Tarihi: 1.11.2024 15:31 Son Güncelleme: 1.11.2024 15:54

Malatya’da feci kazada 2 kişi öldü

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine yuvarlanan otomobil yanarak küle döndü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da feci kazada 2 kişi öldü

Malatya-Hekimhan karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana gelen kazada Hekimhan yolu istikametine seyir halinde olan Berat Şahintürk (24) idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine devrildi. Feci kazada alev alan otomobil yanarak küle dönüşürken sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Nahide Zeyveli (30) hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya’da feci kazada 2 kişi öldü
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