Malatya’da FETÖ’nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ mensuplarının kaldığı belirlenen "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda yakalanan, aralarında FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen 1 binbaşı ile 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.