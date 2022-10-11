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Giriş Tarihi: 11.10.2022 05:27

Malatya’da gece yarısı 'kız meselesi' kavgası! 3 yaralı

Malatya’da iki grup arasında "kız" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi sol bacağına aldığı bıçak darbeleriyle, iki kişi ise darp sonucu yaralandı

İHA
Malatya’da gece yarısı ’kız meselesi’ kavgası! 3 yaralı

Olay, gece yarısı kent merkezi eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda meydana geldi.

İddiaya göre, İnönü Caddesi üzerinde iki grup arasında "kız" meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.F.B. sol bacağına aldığı bıçak darbeleriyle, iki kişi ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı halde olay yerinde bir süre ambulans bekleyen yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Malatya’da gece yarısı 'kız meselesi' kavgası! 3 yaralı
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