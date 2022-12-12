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Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:39

Malatya'da halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Malatya'da halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Otomobil sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İHA
Malatya’da halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Malatya'daki kaza, 07.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B. G. yönetimindeki 46 EH 879 plakalı otomobille Ş. K . idaresindeki Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ'a ait 44 H 0012 plakalı Isuzu marka otobüs kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri ile birlikte N.B.,S.A.,K,K,,U.E., Y.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Malatya'da halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
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