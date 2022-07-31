Malatya’da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Gece saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana gelen kazada H.A. (55) idaresindeki FD 727 VY yabancı plakalı araç ile A.Ç. (35) yönetimindeki 44 ACK 238 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.Ç., H.Ç., H.K., M.Ç., S.A. ile G.C. yaralandı.
3 KİŞİ YARALANDI
Akçadağ-Ören karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen ikinci bir kazada ise tarım işçilerini taşıyan traktörden düşen H.E. (22), A.A. (21) ve E.E. (14) yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.