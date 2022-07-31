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Giriş Tarihi: 31.7.2022 10:43

Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Malatya’da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Gece saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana gelen kazada H.A. (55) idaresindeki FD 727 VY yabancı plakalı araç ile A.Ç. (35) yönetimindeki 44 ACK 238 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.Ç., H.Ç., H.K., M.Ç., S.A. ile G.C. yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Akçadağ-Ören karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen ikinci bir kazada ise tarım işçilerini taşıyan traktörden düşen H.E. (22), A.A. (21) ve E.E. (14) yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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