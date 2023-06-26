Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 26.6.2023 00:44 Son Güncelleme: 26.6.2023 01:59

Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzden tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda karşılıklı açılan ateş sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan İshak Koç kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralılar A.K., M.K., B.Ş. ile H.O. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda tüfek kartuşu bulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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