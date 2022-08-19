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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:15 Son Güncelleme: 19.8.2022 12:59

Malatya’da kadını başında vuran şahıs güvenlik koruyucusu çıktı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Selda Evli’yi silahla vuran şahsın güvenlik korucusu olduğu belirlendi.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Malatya’da kadını başında vuran şahıs güvenlik koruyucusu çıktı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürğü mahallesinin Höyükoku mevkiinde bulunan Sürgü Baraj Gölü kenarında silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu yerde silahla başından yaralanmış halde bulunan 39 yaşındaki Selda Evli isimli kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Selda Evli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede silahta çıkan boş kovanların güvenlik koruyucusu Murat E'nin silahında çıktığı belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmada güvenlik korucusu 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Malatya’da kadını başında vuran şahıs güvenlik koruyucusu çıktı
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