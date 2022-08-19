Malatya’da kadını başında vuran şahıs güvenlik koruyucusu çıktı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürğü mahallesinin Höyükoku mevkiinde bulunan Sürgü Baraj Gölü kenarında silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu yerde silahla başından yaralanmış halde bulunan 39 yaşındaki Selda Evli isimli kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Selda Evli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede silahta çıkan boş kovanların güvenlik koruyucusu Murat E'nin silahında çıktığı belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmada güvenlik korucusu 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.