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Giriş Tarihi: 6.6.2024 16:39 Son Güncelleme: 6.6.2024 16:47

Malatya'da kaza: 1'i asker 3 yaralı

Malatya'da askeri aracın karıştığı trafik kazasında 1'i asker 3 kişi yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da kaza: 1’i asker 3 yaralı

Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda Elazığ istikametinden gelen araç ile aynı yöne seyreden otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip karşı şeride geçip askeri personelin kullandığı kazada, 1'i asker 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın'ın da olay yerine gelerek bilgi aldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya'da kaza: 1'i asker 3 yaralı
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