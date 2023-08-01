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Giriş Tarihi: 1.8.2023 14:40 Son Güncelleme: 1.8.2023 14:43

Malatya'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya-Darende Karayolu üzerinde Akçadağ ilçesinin Kepez Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada; Hasan Dertli (22) yönetimindeki otomobil ile Malatya istikametinden Darende istikametine seyir halinde iken aracın kayarak bölünmüş yolun karşı şeridine geçmesi sonucunda karşı yönden gelen Yunus E. (42) idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada araçta sıkışanları Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri çıkarttı.

Feci kaza da otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Hasan Dertli ve otomobilde bulunan 21 yaşındaki Hacer Açıkgöz kaza yerinde hayatını kaybetti.

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Malatya'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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