Malatya’da kaza: Yaralılar var!

Otomobil motorunun yerinden çıkıp, sürüklendiği kazada minibüs sürücüsü Turan S. (49) ile araçlarda bulunan Savaş A. (37) ve Hacer K. (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.