Malatya’da kaza: Yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarptı!

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyon şoförü Mehmet Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.