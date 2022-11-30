Malatya’da kontrolden çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, 13.15 sıralarında Malatya -Adıyaman karayolu Doğanşehir - Sucatı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan G.G. (48) idaresindeki 33 N2 186 plakalı tırın dorsesi kayarak geçtiği karşı şeritte, O.A. (25) yönetimindeki 34 DLH 422 plakalı Fiat marka araç ile İ.A. idaresindeki (59) 44 NZ 788 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı.