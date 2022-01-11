Malatya’da korkunç kaz! 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Atnan Cehiz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Atnan Cehiz'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.