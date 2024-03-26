Malatya’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyen şahsın bacağı koptu

Kaza, 23.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan M. H. idaresindeki 30 AAG 400 plakalı cip ile K.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda yürüyen ismi öğrenilmeyen yayaya çarparak istinat duvarı arasına sıkıştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bacağının koptuğu belirlenen şahıs ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.