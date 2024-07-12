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Giriş Tarihi: 12.7.2024 18:08 Son Güncelleme: 12.7.2024 18:28

Malatya’da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürdü abisini yaraladı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç babası ile kardeşini av tüfeği ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürdü abisini yaraladı

Hekimhan Kurşunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Doğukan Avcı (17) ile babası Hanifi Avcı (61) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğukan Avcı tüfekle ateş açtığı babası Hanifi Avcı ile abisi Burak Avcı'yı (23) yaraladı. Karın bölgesine isabet alarak ağır yaralanan baba Avcı kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Doğkan Avcı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı ağabey Burak Avcı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Malatya’da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürdü abisini yaraladı
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