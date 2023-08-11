Malatya’da korkutan deprem

6 Şubat'taki deprem felaketinden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da dün akşam saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremi hisseden vatandaşlar, evlerinden ve bulundukları yerlerden kendilerini cadde ve sokaklara attı.Deprem Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi.Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 Ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır" dedi.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4.2, Ege Denizi'nde saat 15.39'da 3.6, Antalya'nın Gazipaşa açıklarında da saat 16.16'da 4.5 büyüklüğünde depremler yaşandı.