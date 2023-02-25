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Giriş Tarihi: 25.2.2023 19:39 Son Güncelleme: 25.2.2023 19:57

Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir dağda derin yarıklar oluştuğu görüldü.

İHA
Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü

Malatya'da Kahramanmaraşlı 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Akçadağ'da çok sayıda ev ile bina yıkılırken, Aktepe Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında "Geyik Kayası' olarak bilinen dağ ise iki ayrıldı. Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Daha önce bezer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, "Yıkılan evlerimizin arkasında bulunan çatlakları takip ederek dağlık bölgeye kadar çıktık. Yaklaşık üç kilometrelik bir alanda dağ adeta ikiye bölünmüş durumda" diye konuştu.

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Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü
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