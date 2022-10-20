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Giriş Tarihi: 20.10.2022 23:11

Malatya’da laf atma kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya’da iki grup arasında “laf atma” meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Malatya’da laf atma kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Aras Sokak mevkiinde iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda aldıkları bıçak darbeleri sonucu M.K., M.N. ile Ş.K. yaralanırken, olayın şüphelileri kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.K.'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Malatya’da laf atma kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı
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