Malatya’da öğrenci yurdunda yangın

Kısa sürede büyüyen yangın bacayı sararken, durumun fark edilmesiyle birlikte öğrenciler hızlı bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında yaralanan olmaz iken büyük panik yaşandı. Yurt binasında maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.