Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da rögar taştı, cadde su ile doldu! Araçlar güçlükle ilerledi
Giriş Tarihi: 19.3.2023 15:11

Malatya'da rögar taştı, cadde su ile doldu! Araçlar güçlükle ilerledi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan sağanak sonrası rögarın taşması sonucu cadde su ile doldu. Araçlar güçlükle ilerlerken, suyun içerisinde yürümek zorunda kalan bir vatandaş, "Memleketi görüp evimi kontrol etmek istedim ama baktım her şey çok kötü. Deprem bir yandan diğer yandan da sel bizi çok etkiledi. Çarşıya gitmek istedim ama gidemedim." dedi.

DHA
Malatya’da rögar taştı, cadde su ile doldu! Araçlar güçlükle ilerledi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Bu illerden biri olan Malatya 3 gündür sağanak yağışın etkisi altında. Battalgazi ilçesinin Meydan Mahallesi'ndeki Başharık Caddesi'nde rögarın taşması sonucu, yol göle döndü.

"DEPREM BİR YANDAN DİĞER YANDAN DA&NBSP;SEL BİZİ&NBSP;ÇOK ETKİLEDİ"

Suyun içerisinde yürümek zorunda kalan Sevinç Topal, "Depremden sonra başka bir ile gitmiştim geldim. Memleketi görüp evimi kontrol etmek istedim ama baktım her şey çok kötü. Deprem bir yandan diğer yandan da sel bizi çok etkiledi. Çarşıya gitmek istedim ama gidemedim .Bu nedenle yoldan geçen otomobil sürücülerinden yardım istedim" diye konuştu.



Malatya'da gün boyu yağan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmurun salı gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
İzmir'de depremzedelere büyük ayıp! Depremzedelere tahsis edilen konutlar satışa çıktı
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Geriye kalan sessizlik
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı
'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da rögar taştı, cadde su ile doldu! Araçlar güçlükle ilerledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA