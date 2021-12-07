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Giriş Tarihi: 7.12.2021 05:12

Malatya’da sanayi sitesinde yangın

İHA
Malatya’da sanayi sitesinde yangın

Malatya’da sanayi sitesindeki bir mobilya işletmesinde çıkan yangın kısa sürede çevredeki işyerlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında 2 iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dekor sokakta bulunan bir mobilya işletmesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki işyerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı olayda 2 işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya’da sanayi sitesinde yangın
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