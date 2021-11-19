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Giriş Tarihi: 19.11.2021 22:33

Malatya'da sıcak dakikalar! Pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı

Malatya’da sıcak dakikalar! Pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı

Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın düzenledi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kadın ve 2 çocuğu tahliye ederken, kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya'daki olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3'üncü katında 2 çocuğuyla yaşayan Çınar Uğur'un boşanma aşamasındaki ve bir süre önce evden ayrılan eşi Hamza Uğur geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Hamza Uğur, çaldığı kapının açılmamasına öfkelenerek yanında getirdiği tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KADIN VE İKİ ÇOCUĞU TAHLİYE EDİLDİ

Hamza Uğur, olaydan sonra kaçarken, Çınar Uğur ve 2 çocuğu polis ekiplerince evden çıkarılarak karakola götürüldü. Polis kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

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Malatya'da sıcak dakikalar! Pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı
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