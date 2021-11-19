Malatya’da sıcak dakikalar! Pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Hamza Uğur, çaldığı kapının açılmamasına öfkelenerek yanında getirdiği tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.